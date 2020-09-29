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Vali Çuhadar, AFAD ve 112 acil çağrı merkezini inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ziyaretlerine ilk olarak AFAD ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar’ı kurum girişinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve şube müdürleri karşıladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerine ilk olarak AFAD ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar’ı kurum girişinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve şube müdürleri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, AFAD Müdürü Ertuğrul Altuğ’dan afetlere yönelik alınan tedbirler ve kurumun afetlere müdahale kapasitesi, AFAD’ın arama kurtarma birliği çalışmalarında kullandığı araç-gereç ve teçhizatlar ile AFAD tarafından yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing aldı. Brifing sonrası kurumun hizmet birimlerini gezerek incelemelerde bulunan Vali Çuhadar, personele çalışmalarında başarılar diledi.
AFAD ziyareti sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede’den Adıyaman’daki ambulans, emniyet, itfaiye AFAD ve tüm acil yardım numaralarının tek merkezden yönetilmesi amacıyla yapım çalışmaları devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası inşaatının son durumu ile yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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