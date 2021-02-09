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Vali Çuhadar, Büyükelçi Hassen’i misafir etti

09.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Vali Çuhadar, Büyükelçi Hassen’i misafir etti

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ziyaret programı kapsamında Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve vali yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, kendilerini kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.Vali Mahmut Çuhadar ise, Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen’i tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ziyaret sonunda Vali Çuhadar, günün anısına Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen’e Adıyaman Valiliği logolu çini bir tabak hediye etti.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ziyaret programı kapsamında Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve vali yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, kendilerini kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.
Vali Mahmut Çuhadar ise, Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen’i tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret sonunda Vali Çuhadar, günün anısına Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen’e Adıyaman Valiliği logolu çini bir tabak hediye etti.

Vali Çuhadar, Büyükelçi Hassen’i misafir etti

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