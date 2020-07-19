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Vali Çuhadar şehit aileleri ve gazilerle buluştu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.15 Temmuz Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Evinde düzenlenen yemekli programda İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder’de hazır bulundu.Sıcak ve samimi bir ortamda geçen yemek programında şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi göstererek bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, şehitlerin geride bıraktıkları en kıymetli emanetleri olan değerli ailelerini her fırsatta ziyaret etmekten ve sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.Programda şehit ve gazilerin çocuklarını da kucaklayarak bağrına basan Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, çocuklara yakın ilgi gösterip oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.15 Temmuz Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu organizasyonda şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, “Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
15 Temmuz Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Evinde düzenlenen yemekli programda İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder’de hazır bulundu.
Sıcak ve samimi bir ortamda geçen yemek programında şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi göstererek bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, şehitlerin geride bıraktıkları en kıymetli emanetleri olan değerli ailelerini her fırsatta ziyaret etmekten ve sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Programda şehit ve gazilerin çocuklarını da kucaklayarak bağrına basan Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, çocuklara yakın ilgi gösterip oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.
15 Temmuz Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu organizasyonda şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, “Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır. Sizler bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerisiniz. Sizler vatan, bayrak ve istiklal uğruna bedel ödemiş ailelerimizsiniz. Her daim başımızın tacı, boynumuzun borcusunuz. Siz bizim öz kardeşimiz ve öz ailemizsiniz. Çocuklarınız sizin olduğu kadar bizimde yavrularımızdır. Bu güzel günde bizleri bir araya getiren emniyet müdürümüze ve değerli eşlerine çok teşekkür ediyorum. Kapımız da gönlümüz de şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Allah tüm şehitlerimizden, gazilerimizden ve onları bu millete armağan eden ailelerinden razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve şifa diliyorum” diye konuştu.

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