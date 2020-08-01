Vali Çuhadar, yol kontrol ve uygulama noktasında trafik tedbirlerini denetledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmeleri amacıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gölbaşı-Adıyaman Karayolu üzerinde bulunan yol kontrol ve uygulama noktasını ziyaret ederek, alınan trafik tedbirlerini yerinde inceledi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener’inde hazır bulunduğu denetimlerde Vali Mahmut Çuhadar, durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayıp, kolonya ve şeker ikram etti. Vali Çuhadar, sürücülere hem Korona Virüs tedbirleri kapsamındaki kurallar hem de trafik kullarına uyulması konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyip hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Uygulama noktasına gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, yol kontrol noktalarında görev yapan Polis ekiplerinin bayramını kutlayarak dondurma ikram eden Vali Mahmut Çuhadar, yapılan uygulama ve çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’den bilgi aldı.

Vatandaşların bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesi için bayram süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin il genelinde geceli gündüzlü denetimlere devam edeceğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Güvenlik mensuplarımızca alınan tüm tedbirler ve gerçekleştirilen uygulamalar vatandaşlarımızın Kurban Bayramını, emniyetli ve güvenli bir biçimde sağlık ve huzur içinde geçirmeleri içindir. Sürücülerin ve yolcuların gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri için emniyet ve jandarma personelimiz bayram öncesi ve sonrası trafik kuralları ile Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmelere devam edecektir” diye konuştu.

