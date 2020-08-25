Vali Çuhadar’dan bakır madeninde inceleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman’da bulunan bir bakır madenini inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yer altı zenginliklerinin milli ekonomiye kazandırılması amacıyla Koçali Köyü mevkiinde faaliyet gösteren bakır madenini gezerek çalışmaları yerinde gördü.

İşletme yetkilileri tarafından karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, İşletme Müdürü Serkan Ömer Koç’tan işletmenin faaliyetleri ile madendeki iş güvenliği hakkında bilgi aldı.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra, madenin adım adım işlenen bölümlerini inceleyip, bakırın çıkarılma ve işletilme aşamalarını yerinde inceledi.

