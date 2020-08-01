Vali Çuhadar’dan kamu kurumlarına bayram ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla ile tedbirli bir şekilde idrak edilen Kurban Bayramı dolayısıyla görev yapan kurum ve kuruluş personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kontrollü bir şekilde kutlanan bayramlaşma programında Vali Mahmut Çuhadar’a Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak İl Jandarma Komutanlığına geçerek, jandarma personeli ve vatani görevini yapan askerlerle bayramlaştı.

Buradaki bayramlaşmanın ardından heyet, polis evine geçerek, bayramda görev yapan emniyet personeli ile bayramlaştı.

Protokol üyeleri bayramlaşma programının son bölümünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Safvan Çocuk Evleri Sitesine geçti. Buradaki ziyarete Vali Mahmut Çuhadar’ın eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın eşi Hürmet Kılınç ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in eşi Şule Ergüder’de katıldı.

Koruma altındaki çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, çocuklara yakın ilgi göstererek sohbet edip bayramını kutladı, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.



