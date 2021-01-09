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Vali Çuhadar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Vali Çuhadar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Vali Mahmut Çuhadar, iletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde demokrasinin vazgeçilmez bir gereği ve teminatı olan çok sesli basının değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duyguları ile kutladığını söyledi.Vali Çuhadar mesajında, “Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden zor şartlar altında fedakarca görev yapan gazetecilerin, objektif bir bakış açısıyla ortaya koyduğu haberlerin, demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır.İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması adına büyük ölçüde katkı sunan değerli basın emekçilerimize, yaklaşık 10 aydır tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve ilimizi de etkileyen korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin halkımıza hızlı bir şekilde duyurulması ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında ilk andan itibaren göstermiş oldukları üstün gayretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum.Salgın dolayısıyla bu özel günde kıymetli basın mensuplarımızla bir araya gelemesek de, vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla kısa bir süre sonra güzel günlerde yeniden buluşabileceğimiz umuduyla, ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2021 yılının umut verici olmasını temenni ediyorum.Bu duygularla, Valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda desteğini yanımızda her zaman hissettiğimiz, Adıyaman’ımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve bu sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Mahmut Çuhadar, iletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde demokrasinin vazgeçilmez bir gereği ve teminatı olan çok sesli basının değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duyguları ile kutladığını söyledi.
Vali Çuhadar mesajında, “Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden zor şartlar altında fedakarca görev yapan gazetecilerin, objektif bir bakış açısıyla ortaya koyduğu haberlerin, demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır.
İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması adına büyük ölçüde katkı sunan değerli basın emekçilerimize, yaklaşık 10 aydır tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve ilimizi de etkileyen korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin halkımıza hızlı bir şekilde duyurulması ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında ilk andan itibaren göstermiş oldukları üstün gayretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum.
Salgın dolayısıyla bu özel günde kıymetli basın mensuplarımızla bir araya gelemesek de, vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla kısa bir süre sonra güzel günlerde yeniden buluşabileceğimiz umuduyla, ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2021 yılının umut verici olmasını temenni ediyorum.
Bu duygularla, Valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda desteğini yanımızda her zaman hissettiğimiz, Adıyaman’ımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve bu sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:39
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Ankara Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
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