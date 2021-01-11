Vali Çuhardar’dan, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetine Ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri’yi ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Ziyarete Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta ilçe Emniyet Müdürü Murat Zeren ve Kahta İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran’ da eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri’den cemiyet çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan Vali Mahmut Çuhadar, basının vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, halkın olaylarla ilgili olarak doğru bilgilendirilmesi, vatandaşların sorun ve taleplerinin dile getirilmesi ve ilgili kurumlara iletilmesi noktasında basın mensuplarının çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Vali Çuhadar, ziyaretleri sırasında basın mensupları ile de bir süre sohbet ederek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, tüm üyeleri adına, Vali Mahmut Çuhadar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



