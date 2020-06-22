YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Vali Cüneyt Epcim’den şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Vali Cüneyt Epcim’den şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

BAYBURT HABERLERİ  | 22.06.2020 08:55 | Son Güncelleme

Vali Cüneyt Epcim, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar’ı olarak kutlanan Babalar Günü’nde Vali Epcim, şehit babalarını ziyaret etti.Vali Epcim, ziyaretlerine İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılında bölücü terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Hamit Şahin’in ailesi ile başladı.

Vali Cüneyt Epcim, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.
Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar’ı olarak kutlanan Babalar Günü’nde Vali Epcim, şehit babalarını ziyaret etti.
Vali Epcim, ziyaretlerine İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılında bölücü terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Hamit Şahin’in ailesi ile başladı. Şehidin Şingah Mahallesi Sıla Kent konutlarında oturan ailesiyle bir araya gelen Vali Epcim, şehit babası Yılmaz Şahin’in Babalar Günü’nü kutladı.
Şehidin aile yakınlarıyla bir süre görüşen Vali Epcim, kısa süre önce babası vefat eden şehit babası Şahin’e taziyelerini iletti.
Vali Epcim, çeşitli konularda bir süre sohbet ettiği aile bireylerinin talep ve isteklerini dinledi. Ziyarette Şehit Polis Memuru Hamit Şahin başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.
Vali Epcim daha sonra Şehit Er Salim Çeker’in Veli Şaban Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Şehit Çeker’in babası Özden Çeker’le görüşen Vali Epcim, Babalar Günü dolayısıyla tebriklerini iletti. Vali Epcim burada da bir süre aile bireyleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Şehitler için okunan dua sonrası Vali Epcim, ziyaretlerinin son durağı Arpalı Beldesi’ne geçti.
Arpalı’da Şehit Polis Özel Harekat Ömür Erbay’ın anne ve babasıyla görüşen Vali Epcim, şehidin Babası Turgut Erbay’ın Babalar Günü’nü kutladı. Vali Epcim, şehidin annesi Neşe Erbay’a çiçek buketi takdim etti.
Ailenin ikametinde gerçekleşen ziyaret Vali Epcim’in aile bireyleriyle yaptığı sohbetle son buldu.
Vali Cüneyt Epcim’e ziyaretleri esnasında Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Bayburt Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:43
Öğle
12:26
İkindi
16:24
Akşam
19:59
Yatsı
21:48

Bayburt Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Garnizon Komutanı Diker’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Garnizon Komutanı Diker’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt'ta Emniyet Müdürü Cinayeti Davasına Devam Edildi

Bayburt'ta Emniyet Müdürü Cinayeti Davasına Devam Edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.