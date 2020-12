Vali Dağlı: “Filyasyon ekiplerimiz virüsün ilimizdeki yayılımını durdurma adına önemli görev üstleniyor”

gündüz demeden görev yapan tüm filyasyon ekiplerimize Samsunlular adına teşekkür ediyorum” dedi.

İldeki denetim süreçleri ve yapılan filyasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı şunları söyledi: “İlimizde korona virüsüne karşı tüm kurumlarımızla topyekun bir mücadele süreci yürütüyoruz. Bu süreçte emniyet ve jandarma ekiplerimize; belediye çalışanlarımızdan tüm kamu çalışanlarımıza kadar herkes, üzerine düşen sorumluluğun farkında olarak etkin bir şekilde rol alıyor. Kapı kapı yürüttüğümüz denetim ve takip süreciyle ildeki yayılımı önlemek için hız kesmeden çalışıyoruz. Ancak bu çalışmanın merkezini ve en güçlü noktasını Samsun İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerimiz oluşturuyor. Sayısı yapılan son düzenlemelerle 300’den 340’a yükseltilen filyasyon ekiplerimiz haftanın yedi günü 17 ilçemizde gece gündüz demeden ildeki virüsün yayılımını durdurma adına gerçekten önemli bir görev üstleniyor. Çalışmalarını yakından takip etme imkânı bulduğum ve adeta her an virüsü yakalamak için onun ensesinde olan filyasyon ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı Samsunlular adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşların ekiplere yardımcı olmasının önemine değinen Vali Dağlı, “Burada tabii ki filyasyon ekiplerimizin daha etkin bir şekilde virüsün takibini yapabilmek için vatandaşlarımızın da ekiplerimize yardımcı olması çok önemli. Halen pozitif kişilerin temaslı oldukları kişileri bildirmedikleri durumlar tarafımıza iletiliyor. Bu noktada temaslı herkesin bildirilmesinin virüsün yayılmasını önleme adına çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Maalesef hafta sonu yaptığımız denetimlerde de pozitif olup dışarıda bulunan bir vatandaşımızı da tespit ettik. Bu tip kurallara uyulmayan, virüse yayılma izni veren durumlar bizi üzüyor. Virüsün yayılımını önlemek için her bir vatandaşımızın işin ciddiyetini fark edip, üzerine düşen sorumluluğu alması gerekiyor. Tek bir vaka onlarca kişiye hastalığı bulaştırabiliyor. Bu gerçeği hiç unutmayıp, özellikle karantina koşullarına tam uyum göstermemiz bu günlerde büyük önem arz ediyor. Hep birlikte mücadele edersek pandeminin etkisini kırıp, sağlık çalışanlarımızın üzerindeki yükü azaltabiliriz. Lütfen el birliğiyle mücadelemizi gösterelim, korona virüsünü ilimizden hep beraber uzaklaştıralım” şeklinde konuştu.