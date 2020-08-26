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Vali Dağlı: "İlimizin topyekun gelişmesinde büyük yararı olacak"

SAMSUN HABERLERİ  | 26.08.2020 17:29 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Dr.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Havza ilçe merkezinde yatırım yapacak yatırımcıların 4. Bölge, Havza OSB’de yatırım yapacakların ise 5. Bölge teşviklerinden yararlanacaklarını, bölgesel teşvikin ilin topyekûn gelişmesinde büyük yararı olacağını söyledi.
Vali Dr. Zülkif Dağlı, Havza ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zülkif Dağlı ziyaret kapsamında ilk olarak Havza Kaymakamı Metin Yılmaz’ı ziyaret etti. Vali Dağlı daha sonra Havza Belediyesine geçerek burada Belediye Başkan Sebahattin Özdemir ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek, Havza Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Vali Dağlı’ya ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, “Belediyemiz tüm birimleri ile halkımıza hizmet için çalışmalarına devam ediyor” dedi.
Vali Dağlı, Havza ziyareti kapsamında Havza Atatürk Evi ile Havza Termal Fizik Tedavi Hastanesi ve Havza Belediyesi Termal Su Sondajını ziyaret ederek buradaki çalışmaları inceledi. Vali Dağlı son olarak Havza Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) incelemelerde bulundu ve yatırımcılar ile bir araya geldi.
Bölgede yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Bir dizi ziyaret gerçekleştirdikten sonra Havza Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerimiz ile bir araya geldik. Havza ve Kavak ilçelerimiz dahil sekiz ilçemizin bölgesel teşvikten yararlanması için yeni bir karar alındı. Havza ilçe merkezimizde yatırım yapacak yatırımcılar 4. Bölge, Havza OSB’de yatırım yapacaklar ise 5. Bölge teşviklerinden yararlanacak. İlimizin topyekûn olarak gelişmesinde şüphesiz büyük bir yararı olacak bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

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