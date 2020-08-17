Vali Dağlı Samsun TSO’da

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetimini ziyaretinde konuşan Vali Zülkif Dağlı, sanayileşmenin ülke ve şehirlerin kalkınmasının en önemli dinamosu olduğunu kaydetti.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na iadeyi ziyarette bulundu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Divanı’nın hazır olduğu ziyaret, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda yapısı ve yürüttükleri projeler hakkında Vali Dr. Zülkif Dağlı’ya bilgi verdi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentin gelişmesi adına çalışmalar ve projeler yürüttüklerini belirten Başkan Murzioğlu, “Hepimizin ortak paydası Samsun. Samsun iş dünyası olarak her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olduk. İlimizin en büyük avantajlarından biri de kurumlar arasında işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Oda Yönetimi olarak, sürekli olarak kurumlarla dirsek temasında olduk. Sağlanan birlikteliğin sizlerin de katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle beraber kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız” dedi.