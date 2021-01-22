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Vali Dağlı: “Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız”

22.01.2021 22:35 | Son Güncelleme:
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Vali Dağlı: “Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız”

Samsun Valisi Doç.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı korona virüsü salgınını yenmek için bir süre daha tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.
Vatandaşlardan kısıtlama ve tedbirlere uymada duyarlı davranmalarını isteyen Vali Dağlı, “Havanın etkisini iyice hissettirdiği, mevsimsel hastalıkların da görülmeye başlandığı bugünlerde, korona virüsüne karşı daha sıkı ve daha azimli olarak sürdüreceğimiz mücadelemiz, diğer birçok hastalığın da önüne geçmemize vesile olacaktır. Bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayan ve 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 5.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına ve diğer tedbirlere bir süre daha hassasiyetle uymaya devam edersek, inanıyorum ki; kısa bir süre sonra kazanan biz olacağız” dedi.

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