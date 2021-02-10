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Vali Dağlı: "Virüse karşı hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum"

10.02.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Vali Dağlı: "Virüse karşı hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum"

Samsun Valisi Doç.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, " Bu virüse karşı verdiğimiz savaştan, vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Vali Dağlı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, korona virüse karşı tedbirler, devam eden denetimler ve salgınının ilimizdeki son durumu hakkında brifing aldı. Salgın ile mücadelenin ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirten Dağlı, "Vatandaşlarımızın bu mücadelede belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesi, mücadelenin başarısı için en önemli unsurdur. Yaklaşık bir yıl önce sosyal hayatımızı ve sağlığımızı ciddi anlamda etkisi altına alan bu virüse karşı verdiğimiz savaştan, vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Vali Dağlı:

Vali Dağlı:

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