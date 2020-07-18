Vali Dağlı’dan “internet yasası” vurgusu

Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır’dan Samsun medyasının sorunlarını dinleyen Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun medyası çok güçlü. İnternet medyasını düzenleyecek yeni yasa ile birlikte basın çok daha güçlü hale gelecek" dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Çakır, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Muammer Dilber, Okan Aralan, Yaşar Aslan ve Harun Üstün ile birlikte Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Vali Dağlı’ya yeni görevinde başarı dileyen Cemiyet Başkanı Çakır, Samsun medyasının genel durumu ve içerisinde bulunduğu sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın özgürlüğü, telif hakkı

İnternet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasını öngören kanun tasarısının TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu hatırlatan Başkan Yusuf Ziya Çakır, "İnternet ortamında basın özgürlüğünün sağlanması, telif hakları, reklam payları, bu kuruluşlarda çalışanların haklarının verilmesi, en önemlisi de kişisel hak ve özgürlüklerin korunması, bu tasarının yasalaşmasına bağlı" diye konuştu.