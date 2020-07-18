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Vali Dağlı’dan “internet yasası” vurgusu

SAMSUN HABERLERİ  | 18.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır’dan Samsun medyasının sorunlarını dinleyen Samsun Valisi Dr.

Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır’dan Samsun medyasının sorunlarını dinleyen Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun medyası çok güçlü. İnternet medyasını düzenleyecek yeni yasa ile birlikte basın çok daha güçlü hale gelecek" dedi.
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Çakır, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Muammer Dilber, Okan Aralan, Yaşar Aslan ve Harun Üstün ile birlikte Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Vali Dağlı’ya yeni görevinde başarı dileyen Cemiyet Başkanı Çakır, Samsun medyasının genel durumu ve içerisinde bulunduğu sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın özgürlüğü, telif hakkı
İnternet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasını öngören kanun tasarısının TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu hatırlatan Başkan Yusuf Ziya Çakır, "İnternet ortamında basın özgürlüğünün sağlanması, telif hakları, reklam payları, bu kuruluşlarda çalışanların haklarının verilmesi, en önemlisi de kişisel hak ve özgürlüklerin korunması, bu tasarının yasalaşmasına bağlı" diye konuştu.

Gazeteciler ve işsizlik
Medyanın Türkiye genelinde yaşadığı sorunların yerelde de kendisini gösterdiğini belirten Çakır, "Yerel medya alanında Türkiye’nin önde gelen illerinden olan şehrimizin basın çalışanları olarak bu sorunları en yakından gören ve yaşayanlarız. Maalesef son yıllarda birçok meslektaşımız iş bulamaz hale gelmiştir. Basın Kanunu’nda yapılacak yeni düzenlemelerle yazılı, görsel ve internet medyasında yaşanan başta işsizlik olmak üzere birçok sorunun sona ermesi en büyük dileğimiz ve beklentimizdir" şeklinde konuştu.

Vali Dağlı: “Güç katacak”
Samsun’da henüz göreve başlamasına rağmen güçlü bir medya yapılanmasının olduğunu tespit ettiğini söyleyen Vali Zülkif Dağlı ise, "Ben de yeni yasa ile birlikte gazetecilik mesleğinin ve genel anlamda medyanın bulunduğu noktadan çok daha ileriye gideceğine inanıyorum. Samsun medyası da yapılacak yeni yasal düzenlemelerin ardından gücüne güç katacaktır. Samsun’a hizmet etme yarışımızda siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın katkıları da büyük olacaktır. Samsun gibi çok önemli bir tarım, ticaret, sağlık, turizm ve spor kentinde yapacağımız çalışmalarda Allah hepimizin yardımcısı olsun, yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.
Ziyarette Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Meclis de hazır bulundu.

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