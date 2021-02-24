YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Vali Dağlı’dan muhtarla çağrı

Vali Dağlı’dan muhtarla çağrı

24.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vali Dağlı’dan muhtarla çağrı

Muhtarlara çağrıda bulunan Samsun Valisi Doç.

Muhtarlara çağrıda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretleri, apartman/sitelerde ortak alanlarda buluşulması, sokağa çıkma kısıtlamalarında site ve mahalle aralarında bir araya gelinmesi gibi ihlallerin önüne geçilmesi noktasında bugüne kadar olan gayretlerinizi artırarak sürdürmeniz önem arz etmektedir" dedi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı muhtarlara seslendi. Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Samsun’da muhtarların pandemi mücadelesinde aktif sorumluluk almasının bu mücadeleye güç katacağını belirten Dağlı, "Yaklaşık bir yıldır süren salgınla mücadelede yaşanan en ufak bir gevşemenin vakaları anında artırdığını hep birlikte teessürle müşahede ediyoruz. Bu mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, son dönemdeki artışların en önemli sebepleri olan kapalı mekan buluşmaları, eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretleri, apartman/sitelerde ortak alanlarda buluşulması, sokağa çıkma kısıtlamalarında site ve mahalle aralarında bir araya gelinmesi gibi ihlallerin önüne geçilmesi noktasında bugüne kadar olan gayretlerinizi artırarak sürdürmeniz önem arz etmektedir. Sizlerin bu mücadelede aktif sorumluluk almanız, tedbirleri ihlal edenleri uyarmanız, uyarıları dikkate almayanları kolluk birimlerine bildirmeniz bizlere güç katacaktır. Özellikle cenazelerde 1. derece yakınlarının dışında katılımın olmamasını temin etmeniz, taziyelerin yasak olduğunu hatırlatmanız, aşılama konusuna hassasiyet göstermeniz ve kendisi randevu alamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yardımcı olmanız son derece faydalı olacaktır" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:53
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Derebahçe Eczanesi
Ilkadim
Güngörmüş Eczanesi
Ilkadim
Kamer Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Samsun’da yapı ruhsatı yüzölçümü yüzde 101,6 arttı

Samsun’da yapı ruhsatı yüzölçümü yüzde 101,6 arttı

Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışması

Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışması

Vergi borçlarının yapılandırma ödemelerinde son günler

Vergi borçlarının yapılandırma ödemelerinde son günler

Hizmet binası haczinde son sözü istinaf söyleyecek

Hizmet binası haczinde son sözü istinaf söyleyecek

Murzioğlu: “Bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabiliriz"

Murzioğlu: “Bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabiliriz"

’Sahte basın kartı’ kullananlar dikkat

’Sahte basın kartı’ kullananlar dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.