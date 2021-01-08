Vali Davut Gül 10 Ocak mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yayımladığı mesajda, basın mensuplarının milletin ortak sesi olouğu ve ve kamuoyunun vicdanını temsil etiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Vali Gül, mesajında özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak, "Bu kapsamda Ülkemizde, Bölgemizde ve İlimizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel basının da ulusal basının da etkin bir rolü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Özellikle pandemi döneminde Gaziantep’te hizmet veren basın mensuplarının çalışmalarının kente önemli katkıları olduğunu da belirten Vali Gül’ün mesajında, "İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Bbu vesileyle, ilimizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

