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Vali Davut Gül 10 Ocak mesajı

08.01.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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Vali Davut Gül 10 Ocak mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yayımladığı mesajda, basın mensuplarının milletin ortak sesi olouğu ve ve kamuoyunun vicdanını temsil etiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Vali Gül, mesajında özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak, "Bu kapsamda Ülkemizde, Bölgemizde ve İlimizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel basının da ulusal basının da etkin bir rolü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yayımladığı mesajda, basın mensuplarının milletin ortak sesi olouğu ve ve kamuoyunun vicdanını temsil etiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Vali Gül, mesajında özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak, "Bu kapsamda Ülkemizde, Bölgemizde ve İlimizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel basının da ulusal basının da etkin bir rolü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Özellikle pandemi döneminde Gaziantep’te hizmet veren basın mensuplarının çalışmalarının kente önemli katkıları olduğunu da belirten Vali Gül’ün mesajında, "İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Bbu vesileyle, ilimizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
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Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
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