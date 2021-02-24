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Vali Demirtaş esnaflarla bir araya geldi

24.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Birinci Cadde üzerinde bulunan esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.Vatandaş ve esnafların sorun, talep ve önerilerini dinlemek üzere esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sık aralıklarla tekrarlayan Vali Demirtaş, tarihi Birinci Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezerek sohbet etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Birinci Cadde üzerinde bulunan esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Vatandaş ve esnafların sorun, talep ve önerilerini dinlemek üzere esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sık aralıklarla tekrarlayan Vali Demirtaş, tarihi Birinci Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezerek sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Demirtaş, esnafın sorun ile taleplerini dinledi. Kente yapılacak yeni yatırımlar ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Demirtaş, şehrin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik yürütülen yoğun programda fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyledi. Ziyaret ettiği iş yerlerinde alınan korona virüs tedbirlerden memnuniyetini dile getiren Vali Demirtaş, Mardin’de hep birlikte gerçekleştirilen fedakarlık sonucu vaka sayılarında yaşanan düşeşe dikkat çekerek maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet eden esnaflar başta olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Vali Demirtaş’ın ziyaretinden duydukları memnuniyetleri dile getiren esnaflar, kendilerini iş yerlerinde ziyaret ederek sorun ve talepleri bire bir dinlenmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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