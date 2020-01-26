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Vali Demirtaş: "Hayvan dostlarımız için yapabileceğimiz çok şey var"

ADANA HABERLERİ  | 26.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için yapılacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu söyledi.Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nesrin Çıtırık, Sokak Canlılarını Koruma Derneği Başkanı Sibel Seyitoğlu ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Metin Yıldırım, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.Ziyaret sırasında Vali Demirtaş, dernek başkanlarından yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı.

Vali Demirtaş: "Hayvan dostlarımız için yapabileceğimiz çok şey var"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için yapılacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu söyledi.
Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nesrin Çıtırık, Sokak Canlılarını Koruma Derneği Başkanı Sibel Seyitoğlu ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Metin Yıldırım, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Vali Demirtaş, dernek başkanlarından yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı. Yapılan çalışmaları takdir ettiklerini belirten Vali Demirtaş, ekolojik bütünlük açısından tüm canlıların kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Tüm canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için yapılacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu belirten Vali Demirtaş, hayvan dostlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmesi için insanlar olarak yapabileceğimiz çok şey olduğunu ifada etti.
2004 yılında çıkan yasada hayvanların, yaşama haklarını korumak için gerekli hükümlerin güvenceye alındığını hatırlatan Vali Demirtaş, “Bu hükümleri ihlal edenlere çeşitli cezalar verilmesi öngörülmüştür. Tüm bunların yanı sıra hayvan hakları konusunda ülkemizde son yıllarda çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Bu konuda bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız” dedi.

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