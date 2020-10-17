Vali Demirtaş, “Her imkanı vatandaşımızın ayağına kadar götüreceğiz”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Nusaybin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Nusaybin ilçesinde Vali Demirtaş’ı karşılayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ve beraberindeki heyet burada Vali Demirtaş’a bilgi verdi. Vali Demirtaş, Nusaybin ilçesinde İpekyolu Caddesi Çağ Çağ Deresindeki köprü yapım inşaatı, Musa Anter Parkı yenileme çalışmaları, Nusaybin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi inşaatını ve Barajyolu caddesinde yapılacak çevre düzenlemesi hakkında bilgiler alarak yerinde incelemelerde bulundu. Daha Sonra Lozan Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinleyen Vali Mahmut Demirtaş, sonrasında Savur ve Ömerli ilçelerine geçerek burada da asfalt ve yol yapım projelerini yerinde inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat olması için elimizden geleni yapacağız. Bütün yönetici ve personel arkadaşlarımızla her zaman sahada olacağız. İlimizin merkezi ve tüm ilçelerimizin önemli bağlantı yollarını bitirmeye çalışacağız. Kış gelmeden elimizdeki her imkanı vatandaşımızın ayağına kadar götüreceğiz’’ dedi.

