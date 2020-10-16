YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Vali Demirtaş kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Vali Demirtaş kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

MARDİN HABERLERİ  | 16.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yeşili ilçesini ziyaret etti.Kentsel Dönüşüm Projesi çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Yeşilli İlçesini ziyaret eden Vali Demirtaş’ı Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yeşili ilçesini ziyaret etti.
Kentsel Dönüşüm Projesi çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Yeşilli İlçesini ziyaret eden Vali Demirtaş’ı Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı. Vali Demirtaş, karşılamanın ardından beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Fen Dairesi Başkanı Cebrail Aslan ile Gül ve Tepebaşı mahallerinde 6.6 hektar alanda 600 konut 200 dükkan ve 2 bin 500 kişilik caminin inşa edilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarının yürütüldüğü alanı gezerek incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, Kaymakam Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Hayrettin Demir’den çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldıktan sonra proje kapsamında yeniden inşa edilen 2 bin 500 kişilik Cami Projesinde incelemelerde bulundu.
Vatandaş memnuniyeti gözetilerek yerinde dönüşüm yapılması hedeflenen projede uzlaşma görüşmelerinde taşınmaza karşılık talep eden hak sahiplerine konut veya dükkan seçeneği sunulurken uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda ise rızai kamulaştırma yolu izleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Mardin Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:08
İkindi
15:15
Akşam
17:46
Yatsı
19:01

Mardin Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Doğa Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Özüçalışır Eczanesi
Derik
Arzum Eczanesi
Kiziltepe
Bahadır Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Midyat Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
KASGİAD: Altın Fiyatlarının Yükselmesini Istemeyiz
KASGİAD: Altın Fiyatlarının Yükselmesini Istemeyiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.