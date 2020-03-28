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Vali Demirtaş, market temsilcileri ile bir araya geldi

ADANA HABERLERİ  | 28.03.2020 14:44 | Son Güncelleme

Vali Mahmut Demirtaş, zincir market temsilcileriyle yaptığı toplantıda, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların siparişlerinin evlerine ücretsiz gönderilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.Vali Mahmut Demirtaş, kentte faaliyette bulunan zincir marketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.Ticaret Odası Genel Sekreteri Birol Yarman ve ATİKOP Başkanı Nadir Özata’nın da katıldığı toplantıda; sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kronik hastalığı bulunanlar ve tedbir amaçlı evlerinde bulunan diğer vatandaşların telefonla ulaşmaları halinde siparişlerinin evlerine ücretsiz gönderilmesi hususunda karara varıldı.Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kimsesiz ve yalnız yaşayan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için “Vefa Destek Grubu” oluşturulduğunu, bu durumda olan vatandaşların 112 acil irtibat numarası ile kendilerine ulaşabileceklerini hatırlattı.Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için mücadelenin son hızla devam ettiğini belirten Vali Demirtaş, bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de birçok tedbir aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın resmi kanallardan yapılan uyarıları dikkate almaları hayati önem arz ediyor.

Vali Mahmut Demirtaş, zincir market temsilcileriyle yaptığı toplantıda, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların siparişlerinin evlerine ücretsiz gönderilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.
Vali Mahmut Demirtaş, kentte faaliyette bulunan zincir marketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.
Ticaret Odası Genel Sekreteri Birol Yarman ve ATİKOP Başkanı Nadir Özata’nın da katıldığı toplantıda; sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kronik hastalığı bulunanlar ve tedbir amaçlı evlerinde bulunan diğer vatandaşların telefonla ulaşmaları halinde siparişlerinin evlerine ücretsiz gönderilmesi hususunda karara varıldı.
Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kimsesiz ve yalnız yaşayan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için “Vefa Destek Grubu” oluşturulduğunu, bu durumda olan vatandaşların 112 acil irtibat numarası ile kendilerine ulaşabileceklerini hatırlattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için mücadelenin son hızla devam ettiğini belirten Vali Demirtaş, bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de birçok tedbir aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın resmi kanallardan yapılan uyarıları dikkate almaları hayati önem arz ediyor. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve korona virüsten doğan mağduriyetlerin giderilmesi için azami gayreti gösteriyor” dedi.
Devletin mücadelesinde toplumumuzun tüm kesiminin destek olması gerektiğine vurgu yapan Vali Demirtaş açıklamasının devamında, “Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızın siparişlerinin evlerine gönderilmesinde ücretsiz hizmet sağlayacak olan tüm marketlerimize teşekkür ediyorum. Bizler dayanışma ruhumuzu zor zamanlarda en iyi şekilde ortaya çıkaran kadim bir milletiz. Umuyorum ki bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız” ifadelerine yer verdi.

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