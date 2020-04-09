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Vali Demirtaş maske üreticileriyle bir araya geldi

ADANA HABERLERİ  | 09.04.2020 12:07 | Son Güncelleme

Vali Mahmut Demirtaş, Adana genelinde maske üreten ve maske üretme kapasitesine sahip olan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi.Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan ile maske üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşlara para karşılığı maske satışına izin verilmeyeceğini belirterek maskelerin vatandaşlara devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade etti.Maske üreticilerinin günlük maske üretim kapasitelerinin tüm detaylarıyla görüşüldüğü toplantı, yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.

Vali Demirtaş maske üreticileriyle bir araya geldi

Vali Mahmut Demirtaş, Adana genelinde maske üreten ve maske üretme kapasitesine sahip olan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi.
Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan ile maske üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşlara para karşılığı maske satışına izin verilmeyeceğini belirterek maskelerin vatandaşlara devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade etti.
Maske üreticilerinin günlük maske üretim kapasitelerinin tüm detaylarıyla görüşüldüğü toplantı, yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.

Vali Demirtaş maske üreticileriyle bir araya geldi

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Sıtkı Esen Eczanesi
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