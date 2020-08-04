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Vali Demirtaş muhtarlarla bir araya geldi

MARDİN HABERLERİ  | 04.08.2020 18:49 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde görev yapan merkez mahalle muhtarlar ile bir araya geldi.Dara toplantı salonunda Kızıltepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hatip Şeran ile beraberindeki merkez mahallelerde görev yapan muhtarlar ile toplantı yapan Vali Demirtaş, kendisine iletilen sorun, talep ve beklentileri dinledi.

Vali Demirtaş muhtarlarla bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde görev yapan merkez mahalle muhtarlar ile bir araya geldi.
Dara toplantı salonunda Kızıltepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hatip Şeran ile beraberindeki merkez mahallelerde görev yapan muhtarlar ile toplantı yapan Vali Demirtaş, kendisine iletilen sorun, talep ve beklentileri dinledi. Sunulan hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılması konusunda muhtarların önemli bir paydaş olduğunu belirten Vali Demirtaş, olanaklar çerçevesinde vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ettiklerini söyledi. Muhtarların mahallelerinin sorun ve taleplerini ilettiği toplantıda Vali Demirtaş, iletilen tüm İstek ile taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında imkanlar ölçüsünde çözüm üretileceğini ifade etti.
Toplantı Vali Demirtaş’ın muhtarlara görevlerinde başarılar dilemesinin ardından son buldu.

Vali Demirtaş muhtarlarla bir araya geldi

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