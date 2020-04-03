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Vali Demirtaş mülki idare amirleriyle bir araya geldi

ADANA HABERLERİ  | 03.04.2020 14:18 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadele kapsamında devlet tarafından belirlenen ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı’ çerçevesinde yapılacak ödeme şeklini görüşmek üzere vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi.Vali Demirtaş, toplantıda 1 Nisan tarihinden itibaren başlayan ve bin liradan oluşan para yardımı ödemelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Cuma günü saat 10.00’dan itibaren görevlendirilen personel tarafından hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.Konuyla ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantının ardından konuşan Demirtaş,“Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak amacıyla ilimiz genelinde birçok çalışmayı özveriyle gerçekleştiriyoruz.

Vali Demirtaş mülki idare amirleriyle bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadele kapsamında devlet tarafından belirlenen ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı’ çerçevesinde yapılacak ödeme şeklini görüşmek üzere vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi.
Vali Demirtaş, toplantıda 1 Nisan tarihinden itibaren başlayan ve bin liradan oluşan para yardımı ödemelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Cuma günü saat 10.00’dan itibaren görevlendirilen personel tarafından hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.
Konuyla ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantının ardından konuşan Demirtaş,“Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak amacıyla ilimiz genelinde birçok çalışmayı özveriyle gerçekleştiriyoruz. Gerekli tedbirleri almaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda para yardımı yapılacak hak sahibi vatandaşlarımızı salgından korumak amacıyla ödeme hizmetini evlerine götüreceğiz. Hedefimiz bu salgını en az zararla atlatmak” diye konuştu.
Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Vali Demirtaş mülki idare amirleriyle bir araya geldi

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Hasan Akçınar Eczanesi
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