Vali Demirtaş: "Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olması için çalışıyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Çalışmalarımızı ilimiz genelinde verilen sağlık hizmetlerinin hep daha iyi ve kaliteli olması için sürdürüyoruz" dedi.

Vali Demirtaş, Adana Milletvekili Tamer Dağlı ile birlikte 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesinin inşaat alanında incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer’in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında hastanenin inşa edildiği alanda gezerek yetkililerden yapılan çalışmaların son durumu ve kaydedilen aşamayla ilgili bilgi alan Vali Demirtaş, yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Vali Demirtaş, yaptığı değerlendirmede, son dönemde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının tüm dünyaya sağlık hizmetlerinin kaliteli ve yeterli olmasının gerekliliğini hatırlattığını belirterek, “Ülkemizde verilen sağlık hizmetlerinde son yıllarda büyük aşama kaydedildi. Bu sebeple pandemi sürecinde verilen sağlık hizmetlerinde aksama meydana gelmeden tüm vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden faydalandı. Çalışmalarımızı ilimiz genelinde verilen sağlık hizmetlerinin hep daha iyi ve kaliteli olması için sürdürüyoruz. 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesi projesi de bu amacımıza hizmet edecek çalışmalarımızdan birisi. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini tam teşekküllü ve modern kamu hastanelerinde almaları için yaptığımız çalışmalarda bizden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

