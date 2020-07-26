Vali Demirtaş, sahada incelemelerini sürdürüyor

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşları kaliteli yaşam standartlarına kavuşturmak için Büyükşehir Belediyesi yetkileri ile gerçekleştirdiği toplantıların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ve planlanan projeleri yerinde incelemeyi sürdürüyor.

Mardin’in en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve beraberindekilerle Kızıltepe Millet Bahçesi Projesinin sınırları ve ne kadar alanı kapsayacağı hakkında yetkililerden bilgiler alarak arazide incelemede bulundu. Arazide incelemede bulunduktan sonra Kızıltepe sebze haline geçen Vali Demirtaş, esnafı tek tek gezerek bir süre sohbet edip, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, ardından daha yeşil bir şehir için 2 bin metrekare üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve mevsimsel fidan ile bitki üretimi gerçekleştirilen fidanlıkta incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

