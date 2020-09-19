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Vali Demirtaş, sebze ve meyve hali esnafıyla buluştu

MARDİN HABERLERİ  | 19.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yaş sebze ve meyve halinde hizmet veren komisyoncuları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Yapılması planlanan yeni Kızıltepe sebze ve meyve hali projesi kapsamında mevcut sebze ve meyve halinde incelemelerde bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, halde hizmet veren komisyoncuları tek tek ziyaret ederek sebze piyasası hakkında bilgiler alıp esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yaş sebze ve meyve halinde hizmet veren komisyoncuları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Yapılması planlanan yeni Kızıltepe sebze ve meyve hali projesi kapsamında mevcut sebze ve meyve halinde incelemelerde bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, halde hizmet veren komisyoncuları tek tek ziyaret ederek sebze piyasası hakkında bilgiler alıp esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Kızıltepe ilçesine kazandırılması planlanan yeni sebze ve meyve hali projesi hakkında esnafın beklentilerini dinleyen Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erhan Hakioğlu ile birlikte meyve ve sebze halinde incelemede bulundu. Vali Demirtaş, ilçeye yakışır ve uzun yıllar hizmet verebilecek bir sebze ve meyve halini kazandırmanın gayesinde olduklarını dile getirerek projede esnafın görüşlerinin çok önemsediklerini söyledi. Hal esnafı, Vali Demirtaş’ın yeni proje öncesinde kendilerini ziyaret etmelerinden ve görüş almalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti.
Vali Demirtaş, daha sonra Kızıltepe Meyve ve Sebze Hali Derneği Başkanı Fırat Oral ile esnafla toplantı yaparak proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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