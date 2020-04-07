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Vali Demirtaş: "Tarımsal üretimi sekteye uğratmayacağız"

ADANA HABERLERİ  | 07.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarımsal üretimin sekteye uğramaması için aldıkları kararları sahada titizlikle uygulayacaklarını söyledi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ederken salgının tarımsal üretimi kesintiye uğratmaması için alınması gereken tedbirler, Vali Demirtaş başkanlığında değerlendirildi.Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, Adana’nın üretim kapasitesine değindi.

Vali Demirtaş: "Tarımsal üretimi sekteye uğratmayacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarımsal üretimin sekteye uğramaması için aldıkları kararları sahada titizlikle uygulayacaklarını söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ederken salgının tarımsal üretimi kesintiye uğratmaması için alınması gereken tedbirler, Vali Demirtaş başkanlığında değerlendirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, Adana’nın üretim kapasitesine değindi. Tarımsal potansiyeliyle ülkemizin öncü kentlerinden biri olan Adana’da üretimin devam etmesi için tüm tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Vali Demirtaş, “Toplum sağlığını tehdit eden korona virüse karşı önlemler alırken ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de üretimin devam etmesi ve gıda arzının aksatılmaması büyük önem arz etmektedir. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için her türlü ihtimali değerlendirirken gerekli çalışmaları da yürütüyoruz. Bu süreçte tarımsal üretimin de sekteye uğramaması için aldığımız kararları sahada titizlikle uygulayacağız” şeklinde konuştu.

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