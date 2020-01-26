YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Vali Demirtaş’ın İmamoğlu gezisi

Vali Demirtaş’ın İmamoğlu gezisi

ADANA HABERLERİ  | 26.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, su kaynaklarının çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara daima destek olacaklarını söyledi.Vali Demirtaş, çeşitli ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere İmamoğlu ilçesine gitti.İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever’in de katıldığı inceleme gezilerinde Vali Demirtaş, ilk olarak 644 milyon metreküp su kapasitesine sahip, 317 megawatt kurulu gücü bulunan ve 2 milyar kilowatt enerji üreten Yedigöze Barajı’nın genel durumu hakkında bilgi aldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, su kaynaklarının çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara daima destek olacaklarını söyledi.
Vali Demirtaş, çeşitli ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere İmamoğlu ilçesine gitti.
İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever’in de katıldığı inceleme gezilerinde Vali Demirtaş, ilk olarak 644 milyon metreküp su kapasitesine sahip, 317 megawatt kurulu gücü bulunan ve 2 milyar kilowatt enerji üreten Yedigöze Barajı’nın genel durumu hakkında bilgi aldı. Yılda 42 milyon metreküp içme suyunun elde edildiği Yedigöze Barajı’ndaki incelemelerinin ardından Vali Demirtaş, İmamoğlu sulaması su ileten su alma yapısında da incelemelerde bulunarak DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan’dan bilgiler aldı.
İmamoğlu ilçesi DSİ yatırım alanlarında denetimlerine devam eden Vali Demirtaş, İmamoğlu iletim kanalında bulunan vana odası, Camili Mahallesi S0 ve S1 ana kanalları ile S1 ana boru iletim kanallarında incelemelerde bulundu.
Borularla ilgili bilgi alan Vali Demirtaş, daha sonra beraberindekilerle sulanan alanları gezdi. İşletmeye açılan alanları yerinde görerek sulamada kullanan boruları da inceleyen Vali Demirtaş, bölgenin su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak kullanmanın önemine değindi. Su kaynaklarının çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara daima destek olacaklarını belirten Vali Demirtaş, “Su; hayattır, yaşamın devamıdır. Doğal kaynaklarımızın bizlere emanet olduğu bilinciyle çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluğunu taşıdığımızı asla unutmamalıyız. Bizler gerekli önlemleri alıyoruz ama tüm vatandaşlarımızın aynı hassasiyeti ve sorumluluk bilincini taşıması su kaynaklarımızın bilinçli tüketilmesinde büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.
Vali Mahmut Demirtaş, İmamoğlu’nda sürdürdüğü denetimleri sırasında İmamoğlu Şehitliği’ni de ziyaret etti. Şehitlerin ruhlarına dualar okunması ve kabirlerinin sulanmasının ardından Vali Demirtaş, İmamoğlu ilçesinde gün boyu devam ettiği denetimlerini Limak şantiye alanı ile sürdürdü. Burada İmamoğlu, Kozan Sarıçam ve Ceyhan ilçelerini kapsayan, toplam sulama alanı 107.000 hektar olan İmamoğlu Sulama Projesi hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, 70.000 hektarı inşaat aşamasında, 37.000 hektarı ise planlama aşamasında olan projenin tamamlandığında iki yılda kendini amorti edeceğini ve 106 bin kişiye yeni istihdam sağlanacağını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
AK Parti Adana İl Başkanlığı’ndan Elazığ’a yardım tırıAK Parti Adana İl Başkanlığı’ndan Elazığ’a yardım tırı
Çukurova’ya "Lezzet Çarşısı" yapılacakÇukurova’ya "Lezzet Çarşısı" yapılacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Adana Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
12:56
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Arı Eczanesi
Seyhan
Başkent Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Çok Acil Satılık Cemaat Okulu

Çok Acil Satılık Cemaat Okulu

Akgül: "tıbbi Müdahaleler De Hukuka Uygun Olmalı"

Akgül: "tıbbi Müdahaleler De Hukuka Uygun Olmalı"

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.