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Vali Demirtaş’tan korona virüs denetimi

MARDİN HABERLERİ  | 20.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadele kapsamında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen denetim faaliyetlerine katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kararları uyarınca, “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla, Mardin’de 81 ilimizle eş zamanlı olarak, kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla yaşam alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadele kapsamında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen denetim faaliyetlerine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kararları uyarınca, “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla, Mardin’de 81 ilimizle eş zamanlı olarak, kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla yaşam alanlarında denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere katılan Vali Demirtaş, kurallara uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme ve uyarılarda bulunarak, iş yerlerinde maske, hijyen ve fiziksel mesafe denetimi yaptı.Yenişehir Mahallesi’nde iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Demirtaş, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitler Parkındaki denetimlere eşlik ederek, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyardı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Mardin’de korona virüsle mücadelenin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Vali Demirtaş, “Kolluk kuvvetlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve zabıtalarımız başta olmak tüm kurumlarımızın personelleri de ilimiz genelinde denetimlerini devam ettiriyorlar. Sağlık Bakanlığımızın maske, sosyal mesafe ve temizlik konusundaki uyarılarına uyulduğu takdirde salgınla mücadelede hedeflediğimiz başarıyı elde edeceğiz” dedi.
Vali Demirtaş, genel ölçüde kentte esnaf ve vatandaşların kurallara uyduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. Denetimlerin ardından Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Denetimlerde Vali Demirtaş’a, Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz eşlik etti.

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