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Vali Demirtaş’tan OSB ziyareti

MARDİN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:50 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Vali Demirtaş’ı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yardımcıları Şükrü Karaboğa, Salim İlhan ile üyeler karşıladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Vali Demirtaş’ı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yardımcıları Şükrü Karaboğa, Salim İlhan ile üyeler karşıladı. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Demirtaş, Mardin’de yapılan yatırımlar ve planlanan projeler ile ilgili olarak yatırımcılardan bilgi alarak sorun ve taleplerini dinledi. Mardin OSB’de devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile salgında OSB’de yaşanan problemlerin konuşulduğu ziyarette ayrıca, OSB’nin genel sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelede yürütülen başarılı ekonomik politikalarla Türkiye’nin salgınla mücadelede örnek olabilecek bir ülke olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde ekonomik alanda yürütülen başarılı politikalarla ülkemiz salgından en az etkilenen ülkelerden bir tanesi oldu. İşverenlerimize sağlanan ekonomik kolaylıklarla pandemi süreci başarılı bir şekilde yürütülüyor. Mardin’de un başta olmak üzere birçok sektörün ihracatında önemli konuma sahip. Burada da bölgenin ticaret kapısı olarak bilinen Habur Sınır Kapısında salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaşanan kısa süreli duraksamalara rağmen yatırımcılarımızın ihracatın devamlılığını sağlamak adına farklı çözümlerle üretimlerini sürdürdüler. Bizlerde bu salgının zararlarını en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte üreten ve emek harcayan yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaret Vali Demirtaş’ın Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün hizmet binasını gezerek yetkililerden bilgi almasının ardından son buldu.

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