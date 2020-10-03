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Vali Demirtaş’tan şehit ailesine taziye ziyareti

MARDİN HABERLERİ  | 03.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli’nin Derik ilçesine bağlı Bozbayır Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Demirtaş, şehidin yakınlarına Allah’tan sabır dileyip, baş sağlığı temennisinde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli’nin Derik ilçesine bağlı Bozbayır Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Demirtaş, şehidin yakınlarına Allah’tan sabır dileyip, baş sağlığı temennisinde bulundu. Şehidin annesi ve babasıyla bir süre sohbet edip acılarını paylaştıklarını ifade eden Vali Demirtaş, “Vatanın ve milletin birliği, huzur ve güvenliği için görev yaparken şehit olan kardeşimizin değerli ailesi bize emanettir. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin ailelerini gözetip korumak boynumuzun borcudur” dedi.
Vali Demirtaş’a ziyarette, Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci eşlik etti. Taziye ziyareti, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından son buldu.

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