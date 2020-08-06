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Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

YALOVA HABERLERİ  | 06.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye bağlı olarak Yalova’da da yüzlerce polis ve jandarmanın katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye bağlı olarak Yalova’da da yüzlerce polis ve jandarmanın katılımı ile denetimler gerçekleştirildi. Bu esnada ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Durdurulan bir minibüsün şoförü Yalova Valisi Muammer Erol’a dezenfektan ikram edince Vali Erol da şaşkınlığını gizleyemedi.
Yalova Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk etapta Kocaeli-Yalova-Bursa illerinin ulaşımını sağlayan karayolunda oluşturulan denetleme noktasına giden Yalova Valisi Muammer Erol burada araç sürücüleri ve vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı. Ardından Yalova il merkezindeki bir uygulama noktasına giden Vali Erol burada da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Durdurulan bir minibüsün şoförünün yanına giden Vali Erol şoförün kendisine dezenfektan ikram etmesi sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi. Vali Erol’un bir çocukla yaptığı sohbette renkli görüntüler oluşmasına yol açtı.

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Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Eylül Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
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