Vali Deniz başkanlığında korona virüs önlemleri görüşüldü

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, sağlık personeli ile korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken tedbirleri değerlendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Levent Dinçer, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman Bayık ve ilgili birim çalışanları katıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgili personel tarafından korona virüse (Covid-19) karşı Manisa’da alınan tedbirler görüşülürken alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen hastalıkla ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu tarafından tedbirlerin alındığını belirten Vali Deniz, “Vatandaşlarımızın bu süreçte alınan tedbirlere uyma konusunda hassasiyet göstermesini, mümkün olduğunca çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırabilecek alanlardan uzak durmalarını, kişisel hijyen kurallarına uymalarını ayrıca yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da 14 günlük gözetim süresine dikkat etmesini istiyoruz. Bu süreçte paniğe kapılmayacağız ancak tedbirli olacağız” dedi.

