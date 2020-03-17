YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Vali Deniz başkanlığında korona virüs önlemleri görüşüldü

Vali Deniz başkanlığında korona virüs önlemleri görüşüldü

MANİSA HABERLERİ  | 17.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, sağlık personeli ile korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken tedbirleri değerlendirdi.İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Sağlık Müdürü Dr.

Vali Deniz başkanlığında korona virüs önlemleri görüşüldü

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, sağlık personeli ile korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken tedbirleri değerlendirdi.
İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Levent Dinçer, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman Bayık ve ilgili birim çalışanları katıldı.
Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgili personel tarafından korona virüse (Covid-19) karşı Manisa’da alınan tedbirler görüşülürken alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen hastalıkla ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu tarafından tedbirlerin alındığını belirten Vali Deniz, “Vatandaşlarımızın bu süreçte alınan tedbirlere uyma konusunda hassasiyet göstermesini, mümkün olduğunca çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırabilecek alanlardan uzak durmalarını, kişisel hijyen kurallarına uymalarını ayrıca yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da 14 günlük gözetim süresine dikkat etmesini istiyoruz. Bu süreçte paniğe kapılmayacağız ancak tedbirli olacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Manisa Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
13:24
İkindi
16:47
Akşam
19:26
Yatsı
20:42

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Manisa’da son 16 saatte 44 deprem

Manisa’da son 16 saatte 44 deprem

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.