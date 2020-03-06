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Vali Deniz kaymakamlarla bir araya geldi

MANİSA HABERLERİ  | 06.03.2020 12:56 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, ilçelerin taleplerini, yatırım ve projelerini değerlendirmek üzere kaymakamlar toplantısı düzenlendi.İl genelinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Vali Deniz, yatırımların takip edilerek zamanında ve eksiksiz bir şekilde hizmete sunulmasının sağlanmasını istedi.

Vali Deniz kaymakamlarla bir araya geldi

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, ilçelerin taleplerini, yatırım ve projelerini değerlendirmek üzere kaymakamlar toplantısı düzenlendi.
İl genelinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Vali Deniz, yatırımların takip edilerek zamanında ve eksiksiz bir şekilde hizmete sunulmasının sağlanmasını istedi. Özellikle MANEP 2023 projeleri ile eğitimde niteliği arttırmayı hedeflediklerini de söyleyen Vali Deniz, projelerin ilçelerdeki uygulamalarıyla ilgili kaymakamlardan bilgi aldı. Eğitim, spor, kırsal kalkınma, jeotermal teknolojik sera çalışmalarına ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantıda Vali Deniz, sanayi ve tarım alanında ülke genelinde iyi bir yerde olan Manisa’nın bu başarısını başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda yakalaması için çalıştıklarını söyledi.
Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa merkez ve ilçelerdeki eğitim binalarında yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde "deprem tahkik raporları" sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınan 29 eğitim binasının yıkım çalışmaları hakkında da bilgi verildi.
Vali Yardımcıları Volkan Köksal, Ahmet Yılmaz ve Ünal Çakıcı’nın da katıldığı toplantı, il genelinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin yapılan sunum ve değerlendirmeler ile sona erdi.

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