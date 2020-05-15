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Vali Deniz, maskesiz gezmenin yasaklandığı caddede incelemelerde bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 15.05.2020 22:56 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, maskesiz gezmenin yasaklandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde incelemelerde bulundu.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile maskesiz girişin yasaklandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşlardan sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda hassas olmalarını istedi.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla Manisa’da vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu bazı cadde ve bulvarlara maskesiz giriş yasaklandı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, maskesiz gezmenin yasaklandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde incelemelerde bulundu.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile maskesiz girişin yasaklandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşlardan sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda hassas olmalarını istedi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla Manisa’da vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu bazı cadde ve bulvarlara maskesiz giriş yasaklandı. Vali Ahmet Deniz de yasak kapsamında olan Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Deniz, sosyal mesafe ve maske takmanın önemini anlattı. Vatandaşlardan Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara titizlikle uymalarını isteyen, alınan her kararın toplum sağlığını korumak için olduğunu vurgulayan Vali Deniz, tedbir ve kararlara uymayanlar için cezai işlemler yapıldığını belirtti.

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