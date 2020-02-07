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Vali Deniz’den kan bağışı

MANİSA HABERLERİ  | 07.02.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kızılay Kan Bağış Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, kan bağışında bulundu.Bekir Sacide Keleşoğlu Kan Bağış Merkezi’nde Kızılay Derneği Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ve Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal tarafından dernek ve merkez çalışmaları hakkında bilgi verilen ziyarette Vali Ahmet Deniz, merkez personeli ile de sohbet etti.Ziyarette kan bağışında bulunan Vali Deniz, MANEP 2023 projelerinden olan ‘Manisa sana kanım feda’ kapsamında vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

Vali Deniz’den kan bağışı

Kızılay Kan Bağış Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, kan bağışında bulundu.
Bekir Sacide Keleşoğlu Kan Bağış Merkezi’nde Kızılay Derneği Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ve Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal tarafından dernek ve merkez çalışmaları hakkında bilgi verilen ziyarette Vali Ahmet Deniz, merkez personeli ile de sohbet etti.
Ziyarette kan bağışında bulunan Vali Deniz, MANEP 2023 projelerinden olan ‘Manisa sana kanım feda’ kapsamında vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti. Vali Deniz, kan bağışının sağlık açısından sağladığı yararların yanı sıra manevi anlamda da büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek "Bu ciddi bir sosyal sorumluluk meselesidir. Bir gün bizim ya da bir yakınımızın da başına gelebilecek bir olayla acil kana ihtiyaç duyabiliriz. Kan vererek bir insanın yaşama tutunmasına yardımcı olabiliriz." dedi.

Vali Deniz’den kan bağışı

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