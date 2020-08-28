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Vali Deniz’den kaymakamlarla Covid-19 toplantısı

MANİSA HABERLERİ  | 28.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı H.

Vali Deniz’den kaymakamlarla Covid-19 toplantısı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, Covid-19 salgını kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimlerle ilgili konular ile yeni alınması gerekli tedbirler görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, alınan tedbirlere uyulması noktasında yaşanan sıkıntılara çözüm üretmek gerektiğine dikkat çekerek, denetimlerin daha dikkatli ve sık gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı. Vali Karadeniz, Covid-19 ile mücadelenin devam ettiğini ve şuan içinde bulunduğumuz hayatın kontrollü sosyal hayat olduğunu unutmamak gerektiğini ifade ederek düğün, nişan ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde vatandaşların tedbirlere uymalarını maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istedi.
Toplantı, alınması gereken ilave tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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