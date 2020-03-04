Vali Deniz’den sağlık çalışmalarına yakın takip

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek ildeki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek tedavi için bekleyen hastaların da istek ve taleplerini dinledi.

Vali Deniz, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, sağlık alanında il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ve Sağlık Grup Başkanları tarafından il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilen Vali Deniz, yapılacak çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Manisa Valiliği tarafından başlatılan ‘Sigarayı sen de bırak’ ve ‘Hayata bağış’ kampanyalarının yanı sıra kan bağışı ve kanser taramalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, Manisalıların bu konudaki duyarlılığının örnek niteliğinde olduğunu söyleyen Vali Deniz, “Ücretsiz hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniklerimize vatandaşlarımızın ilgisi sevindirici. Bunun yanı sıra organ bağışında nüfusa göre 1. sıradayız. Manisa’da organ bağışında bulunan 7 kişiden alınan organlar ile 30’un üzerinde hastaya organ nakli gerçekleştirildi. Kanser taramasında da yine nüfusa göre geçen yıl Türkiye’de 3. olduk. Bir işi hep birlikte sahiplendiğimizde vatandaşlarımızın da ciddi katılımı oluyor. Manisa da bu konuda bir kültür oluşmuş. Manisa sağlık alanında çok ciddi yatırımlar aldı ve almaya devam ediyor. Bu modern tesislerde dünya standartlarında sağlık hizmeti veriliyor. Biz istiyoruz ki Manisa her alanda en iyi olsun. Bunu da hep birlikte başarabiliriz” dedi.