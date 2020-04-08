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Vali Deniz’den vatandaşlara evde kalın çağrısı

MANİSA HABERLERİ  | 08.04.2020 18:16 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte park yasağı getirilen Doğu Caddesinde incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte park yasağı getirilen Doğu Caddesinde incelemelerde bulundu. Vali Deniz, vatandaşlardan acil olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.
Kalabalığın oluşmaması amacıyla Doğu Caddesinde bugün itibari ile park yasağı uygulaması başlatıldığını belirten Vali Deniz, gerekli görüldüğü takdirde bu uygulamanın diğer ana caddelerde de başlatılabileceğini söyledi. Vali Deniz, korona virüs salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sıkıntılı günler yaşandığı bir süreçte birey olarak herkese sorumluluk düştüğünü ifade ederek, “Alınan bütün tedbirler vatandaşlarımızın sağlığını korumak için. Salgının bize ve sevdiklerimize zarar vermemesi için yapmamız gereken en önemli şey sosyal izolasyonu sağlayarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamak. Dışarıda olduğumuz zamanlarda ise sosyal mesafeyi korumak. Hep birlikte sabırlı olmalı yasak ve kararlara uymalıyız.” dedi.
Vali Deniz’in Doğu Caddesinde yaptığı incelemelerde Emniyet personeli tarafından vatandaşlara maske de dağıtıldı.

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