YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Vali, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi

Vali, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi

SİVAS HABERLERİ  | 05.11.2020 21:52 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında düzenlenen "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde" hikaye yarışmasında dereceye giren öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Vali Salih Ayhan’ı ziyaret etti.Yarışmada ilk 3’e giren lise ve ortaokul öğrencileri ile bir süre sohbet eden ve tebriklerini ileten Ayhan, öğrencileri altınla ödüllendirdi.Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ise hikaye yarışmasında dereceye giren 105 eserin bir araya getirildiği "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Çanakkale Hikâyeleri" kitabını Vali Ayhan’a takdim etti.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında düzenlenen "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde" hikaye yarışmasında dereceye giren öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Vali Salih Ayhan’ı ziyaret etti.
Yarışmada ilk 3’e giren lise ve ortaokul öğrencileri ile bir süre sohbet eden ve tebriklerini ileten Ayhan, öğrencileri altınla ödüllendirdi.
Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ise hikaye yarışmasında dereceye giren 105 eserin bir araya getirildiği "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Çanakkale Hikâyeleri" kitabını Vali Ayhan’a takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Gedik Piliç’ten uluslararası standartlarda gıda güvencesi
Gedik Piliç’ten uluslararası standartlarda gıda güvencesi
İşadamı Gürsoy’dan Adıyaman 1954 Spor’a destek
İşadamı Gürsoy’dan Adıyaman 1954 Spor’a destek

Sivas Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
12:21
İkindi
15:07
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Aykut Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sivas Eylül ayında ihracatta rekor kırdı
Sivas Eylül ayında ihracatta rekor kırdı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.