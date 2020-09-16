Vali direksiyon başına geçti, hasat yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan traktörün direksiyonuna geçerek silajlık mısırın hasadını gerçekleştirdi.

Sivas merkeze bağlı Körtuzla köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ’Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ projesi kapsamında silajlık mısır hasadı gerçekleştirildi. Hasada katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, ürün hakkında bilgi alarak traktörün direksiyonuna geçip tarlada hasat yaptı.

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, bu sene 3 bin paket silajlık mısır, 50 ton yonca ve 100 ton da korunga tohumu desteği sağladıklarını ifade ederek, “İyi bir sinerji oluşturduk. Alanlarda, sektör sektör neler yapabiliriz bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bu gayretlerin de bugün meyvelerini alıyoruz. Sivas, ekilebilir tarım arazisinde en önde gelen illerden birisi. Yaklaşık yüzde 10, kaliteli kaba yem ekimi yapılmakta. Kaba yem hayvancılıkta en büyük maliyeti tutmaktadır. Kendi yemimizi kendimiz üretmemiz gerekmektedir. Üreten Sivas, Gelişen Sivas Projesi kapsamında kama yem açığının giderilmesi için projeler başlattık. Geçen yıl başlattığımız projenin bu yıl devamlılığı görmek çok güzel. Bu işlerde önemli olan sürdürülebilir olmak. Bu sene 3 bin paket silajlık mısır, 50 ton yonca, 100 ton da korunga tohumu desteği sağladık. İlimiz gittikçe nitelikli kaba yem üretiminde önemli bir merkez üssü haline gelecek. Bunu görebiliyoruz. Potansiyelimiz var. Barajlar, göletler, sulama kanalları, modern sulama sistemleri yapıldı. Çok güçlü alt yapımız ve idaremiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçimize hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise yaptığı açıklamada, "2020 üretim döneminde il müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz ve Sivas İl Özel İdaremiz ve DAP İdaresi Başkanlığı tarafından finansa edilen “Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi” kapsamında yaklaşık 50 ton yonca tohumu, 100 ton korunga tohumu ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu dağıtımını bahar döneminde gerçekleştirmiştik. Bugün silajlık mısır hasadını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan ’Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası’nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Ayhan, 50 bin metrekare toplam proje alanı ile 1000 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasitesi olan proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

