YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

10.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Gümrük Kapısında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Vali Doruk, Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen gümrük iş ve işlemleri, yapılan arama ve kontrollerde ele geçirilen kaçak eşya ve bu eşyaların ekonomiye kazandırılması, tasfiye işlemleri hususunda Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin’den bilgi alarak bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantının ardından Vali Doruk, Sarp Gümrük sahasında kaçakçılıkla mücadelede kullanılan ekipman, teçhizat ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkili personellerden bilgi aldı ve özverili çalışmalarından ötürü personellere teşekkürlerini iletti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Gümrük Kapısında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Vali Doruk, Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen gümrük iş ve işlemleri, yapılan arama ve kontrollerde ele geçirilen kaçak eşya ve bu eşyaların ekonomiye kazandırılması, tasfiye işlemleri hususunda Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin’den bilgi alarak bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından Vali Doruk, Sarp Gümrük sahasında kaçakçılıkla mücadelede kullanılan ekipman, teçhizat ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkili personellerden bilgi aldı ve özverili çalışmalarından ötürü personellere teşekkürlerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun, iyi ki varsın''İyi ki doğdun, iyi ki varsın'
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
1/

Artvin Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:07
Öğle
12:32
İkindi
15:20
Akşam
17:47
Yatsı
19:08

Artvin Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Meltem Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardanuc
Bayraktar Eczanesi
Arhavi
Halk Eczanesi
Borcka
Uzun Eczanesi
Hopa
Göktaş Eczanesi
Murgul
Serhat Eczanesi
Savsat
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Artvin’de bir kişi valizindeki tarihi eserlerle yakalandı

Artvin’de bir kişi valizindeki tarihi eserlerle yakalandı

AK Parti Artvin 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Artvin 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

Artvin’de Korona virüs tedbirleri görüşüldü

Artvin’de Korona virüs tedbirleri görüşüldü

Bakan Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararını değerlendirdi:

Bakan Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararını değerlendirdi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.