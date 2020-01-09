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  4. Vali Doruk: "Yeni Yusufeli 21. yüzyılın en modern ilçesi olacak"

Vali Doruk: "Yeni Yusufeli 21. yüzyılın en modern ilçesi olacak"

ARTVİN HABERLERİ  | 09.01.2020 18:09 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: - "Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan da Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor" - "Yeni Yusufeli 21. yüzyılın en modern ilçesi olacak"

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, inşası süren Yusufeli Barajı'nın hizmete alınması ile su altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi aylık koordinasyon toplantısı için ilçeye gelen Doruk, toplantı öncesinde yaklaşık 1535 dekar alanda inşa edilen yeni yerleşim yerini gezdi.

Doruk, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES'in inşasının tamamlanmasının ardından su altında kalacak ilçe merkezinin, Yansıtıcılar ve Sakut mevkilerinde inşa edilen alana taşınacağını anımsattı.

Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nın inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Doruk, bir taraftan da Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Doruk, yeni Yusufeli'nin, 21. yüzyılın en modern ilçesi olacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamu binalarından konutlara kadar çalışmalar sürerken, yeni ilçeye yakışacak çevre ve alan düzenlemesi de yapılıyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Burada çok önemli bir iş yapılıyor. Bir yandan ağaçlandırma çalışması yapılırken bir taraftan da mevcut ilçemizde yetişen meyve türlerini buraya dikiyoruz. Daha önceden tespit edilmiş ağaçları sökerek buraya taşıyarak toprakla buluşturuyoruz. İnsanlarımızı buraya yerleştirmeden önce, ağaçlarımızı yerleştirmiş olacağız. Buradaki çalışmalardan şahsen çok etkilendim. Hem rekreasyon alanı oluşturuluyor hem de çeşitli meyve türleri ekiliyor. Bu çalışmalar Yusufeli'nin güzelliğine güzellik katacaktır."

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinin inşası sürecinin planladığı gibi devam ettiğini vurgulayan Doruk, çalışmalarda bir aksaklık olmadığını, planladığı vakitte tamamlanacağını dile getirdi.

Doruk, Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşim alanının 750 dekar olduğuna işaret ederek, Yansıtıcılar ve Sakut bölgesinde inşası devam eden yeni yerleşim yerinin ise 843 dekarlık imar alanına, 692 dekar park ve rekreasyon alanına sahip olacağını kaydetti.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise ağaçlandırma çalışmasının yeni ilçenin, eski ilçeden izler taşıması adına çok önemli olduğunu ifade ederek emeği geçenleri kutladı.

Yeni yerleşim yerinin çok zor bir coğrafyada inşa edildiği belirten Balta, "5 yıl önce buraya geldiğimizde bir ilçe kurulabileceğini hayal bile edemiyorduk. Geldiğimiz noktada çok güzel şeyler ortaya çıktı. Bir bölgemizde konutların inşası bitmiş durumda. Diğer bölgelerde de çalışmalar sürüyor. İnşallah planladığı gibi sona erecek." dedi.

Vali Doruk'a, incelemeleri sırasında Balta'nın yanı sıra Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, İl Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Acar ile bazı kurumların müdürleri eşlik etti.

İncelemenin ardından, Yusufeli Barajı ve HES Projesi aylık koordinasyon toplantısı, Vali Doruk başkanlığında, yeni yerleşim sahasında DSİ'ye ait bir konteynerde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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