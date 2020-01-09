Vali Doruk: "Yeni Yusufeli 21. yüzyılın en modern ilçesi olacak"

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, inşası süren Yusufeli Barajı'nın hizmete alınması ile su altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi aylık koordinasyon toplantısı için ilçeye gelen Doruk, toplantı öncesinde yaklaşık 1535 dekar alanda inşa edilen yeni yerleşim yerini gezdi.

Doruk, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES'in inşasının tamamlanmasının ardından su altında kalacak ilçe merkezinin, Yansıtıcılar ve Sakut mevkilerinde inşa edilen alana taşınacağını anımsattı.

Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nın inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Doruk, bir taraftan da Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Doruk, yeni Yusufeli'nin, 21. yüzyılın en modern ilçesi olacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamu binalarından konutlara kadar çalışmalar sürerken, yeni ilçeye yakışacak çevre ve alan düzenlemesi de yapılıyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Burada çok önemli bir iş yapılıyor. Bir yandan ağaçlandırma çalışması yapılırken bir taraftan da mevcut ilçemizde yetişen meyve türlerini buraya dikiyoruz. Daha önceden tespit edilmiş ağaçları sökerek buraya taşıyarak toprakla buluşturuyoruz. İnsanlarımızı buraya yerleştirmeden önce, ağaçlarımızı yerleştirmiş olacağız. Buradaki çalışmalardan şahsen çok etkilendim. Hem rekreasyon alanı oluşturuluyor hem de çeşitli meyve türleri ekiliyor. Bu çalışmalar Yusufeli'nin güzelliğine güzellik katacaktır."