Vali Ekinci’den Covid-19 denetimi

Korana virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konularında uyardı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda denetimleri inceleyen Vali Kadir Ekinci, Genç Caddesinde esnaf ve vatandaşları Covid-19’a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Ekinci, aynı zamanda istek ve taleplerini de dinledi.

Vali Ekinci’ye denetimlerde, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak ve kurum müdürleri eşlik etti.

