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Vali Elban: "Adana muazzam bir tarih barındırıyor"

ADANA HABERLERİ  | 27.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, "Kentimizin turizmini daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.Vali Elban, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Misis Antik Kenti’ni ziyaret etti.Antik kentte çeşitli incelemelerde bulunan ve yetkililerden burada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Vali Elban, ardından Misis Köprüsü, Havraniye Kervansarayı, doğu ve batı değirmenlerinde de çeşitli incelemelerde bulundu.Yaptığı incelemelerin ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, Misis Antik Kenti’nin tarihinin Neolitik Çağ’da başladığını belirtti.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Kentimizin turizmini daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
Vali Elban, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Misis Antik Kenti’ni ziyaret etti.
Antik kentte çeşitli incelemelerde bulunan ve yetkililerden burada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Vali Elban, ardından Misis Köprüsü, Havraniye Kervansarayı, doğu ve batı değirmenlerinde de çeşitli incelemelerde bulundu.
Yaptığı incelemelerin ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, Misis Antik Kenti’nin tarihinin Neolitik Çağ’da başladığını belirtti. Bölgenin geçmişten günümüze kadar Hitit, Makedonya, Roma, Bizans, Memlükler, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını bu sebeple de farklı kültürlerden izler taşıdığını ifade eden Vali Elban “İlimiz muazzam bir tarihi barındırıyor. Anadolu’nun ilk Roma köprüsü olarak bilinen ve Lokman Hekim’in üzerinden geçerken ölümsüzlük iksirini düşürdüğü rivayet edilen Misis Köprüsü başta olmak üzere ilimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri bizden sonraki nesillere de ışık tutması için korumak ve kentimizin turizmini daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

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