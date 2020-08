Vali Elban, Feke’de incelemelerde bulundu

Vali Süleyman Elban, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş ile birlikte Feke ilçesini ziyaret etti.

Vali Elban’ı, Kaymakamlık binası önünde Feke Kaymakam Vekili Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Ahmet Sel ve ilçe protokolü karşıladı. Feke Kaymakam Vekili Şafak Gürçam, ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, Vali Elban’a ilçe hakkında bilgiler verdi. Vali Elban, burada yaptığı açıklamada; Adana ve ilçelerinde vatandaşların güvenlik, ekonomik ve sağlık alanlarında daha ferah bir şekilde yaşamaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak için ilçe ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Asıl görevlerinin millete hizmet etmek olduğunu vurgulayan Vali Elban, vatandaşların ihtiyaçlarının dikkate alınması ve taleplerine cevap verilmesi gerektiğini dile getirdi. “Tüm kurumlarımızın tek amacı var; milletimize hizmet etmek” diyen Vali Elban, “Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Elban, esnafla bir araya geldi. Fekeli esnafla bir süre sohbet eden Vali Elban, bir sorunları ve talepleri olması halinde esnafa kapılarının her daim açık olduğunu ifade etti.

Esnaf ziyareti sırasında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için fiziki mesafenin korunması gerektiğini vurgulayan Vali Süleyman Elban, esnaf ve vatandaşlara maske takma, hijyen ve fiziki mesafe kurallarına uymalarını söyledi. Esnafın gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Elban, “Esnafımıza Allah`tan bereketli ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Feke ilçesindeki temaslarını sürdüren Vali Elban, Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından ilçede atıl durumda bulunan kamu binasında gerçekleştirilen tadilat çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Elban, yapılan tadilat çalışmalarının ardından tekrar kamu hizmetine açılacak olan binadaki çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

Daha sonra ilçe jandarma komutanlığına geçen Vali Elban, ülkemiz ve milletimizin huzuru, can ve mal güvenliği için zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Emniyet ve Jandarma Teşkilatı’nın tüm neferlerine görevlerinde başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.