YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Vali Elban, Feke’de incelemelerde bulundu

Vali Elban, Feke’de incelemelerde bulundu

ADANA HABERLERİ  | 19.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Vali Süleyman Elban, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş ile birlikte Feke ilçesini ziyaret etti.Vali Elban’ı, Kaymakamlık binası önünde Feke Kaymakam Vekili Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Ahmet Sel ve ilçe protokolü karşıladı.

Vali Süleyman Elban, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş ile birlikte Feke ilçesini ziyaret etti.
Vali Elban’ı, Kaymakamlık binası önünde Feke Kaymakam Vekili Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Ahmet Sel ve ilçe protokolü karşıladı. Feke Kaymakam Vekili Şafak Gürçam, ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, Vali Elban’a ilçe hakkında bilgiler verdi. Vali Elban, burada yaptığı açıklamada; Adana ve ilçelerinde vatandaşların güvenlik, ekonomik ve sağlık alanlarında daha ferah bir şekilde yaşamaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak için ilçe ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Asıl görevlerinin millete hizmet etmek olduğunu vurgulayan Vali Elban, vatandaşların ihtiyaçlarının dikkate alınması ve taleplerine cevap verilmesi gerektiğini dile getirdi. “Tüm kurumlarımızın tek amacı var; milletimize hizmet etmek” diyen Vali Elban, “Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Elban, esnafla bir araya geldi. Fekeli esnafla bir süre sohbet eden Vali Elban, bir sorunları ve talepleri olması halinde esnafa kapılarının her daim açık olduğunu ifade etti.
Esnaf ziyareti sırasında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için fiziki mesafenin korunması gerektiğini vurgulayan Vali Süleyman Elban, esnaf ve vatandaşlara maske takma, hijyen ve fiziki mesafe kurallarına uymalarını söyledi. Esnafın gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Elban, “Esnafımıza Allah`tan bereketli ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.
Feke ilçesindeki temaslarını sürdüren Vali Elban, Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından ilçede atıl durumda bulunan kamu binasında gerçekleştirilen tadilat çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Elban, yapılan tadilat çalışmalarının ardından tekrar kamu hizmetine açılacak olan binadaki çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.
Daha sonra ilçe jandarma komutanlığına geçen Vali Elban, ülkemiz ve milletimizin huzuru, can ve mal güvenliği için zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Emniyet ve Jandarma Teşkilatı’nın tüm neferlerine görevlerinde başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:52
Öğle
12:47
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:54

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Pırıl Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

(özel Haber) Eşiyle Fazla Vakit Geçirmek İçin Çikolata İmalathanesi Kurdu

(özel Haber) Eşiyle Fazla Vakit Geçirmek İçin Çikolata İmalathanesi Kurdu

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.