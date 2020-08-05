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Vali Elban: “Kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar ciddi çalışmalar yapıyor”

ADANA HABERLERİ  | 05.08.2020 17:37 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıkların bir araya gelerek ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon İzleme Değerlendirme Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıkların bir araya gelerek ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.
Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon İzleme Değerlendirme Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Elban toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Kadına yönelik şiddetle ilgili kamuoyu algısı ve toplumun bilinçlenmesi için sivil toplum kuruluşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Kadına yönelik şiddetin azalmasında basın ve sosyal medyanın da büyük bir etkisi bulunmaktadır. Kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar bir araya gelerek ciddi çalışmalar yapıyor” dedi.
‘Kadınlarımız kötü muamele görmesin’ diyen Vali Süleyman Elban, başta kadın olmak üzere insana şiddetin kabul edilemeyeceğini temel hedefin kadına yönelik şiddetin sıfıra indirilmesi olduğunu dile getirdi. Konuşmasının devamında Vali Süleyman Elban, “Kadına yönelik şiddette Avrupa rakamlarının aşağısında olabiliriz fakat bize yakışan sıfır noktasıdır” dedi.
Vali Süleyman Elban’ın konuşmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumda, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmenin ardından 2020-2021 Koordinasyon Planı kapsamında oluşturulan temel hedef ve faaliyetler hakkında yapılan sunumun ardından toplantı sona erdi.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi’nin yanı sıra kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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