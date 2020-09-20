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Vali Elban, şehit aileleriyle bir araya geldi

ADANA HABERLERİ  | 20.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şehitlerimizin geride bıraktığı çok değerli ailelerini daima el üstünde tutacağız" dedi.Vali Elban, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden şehitlerin aileleriyle bir araya geldi.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki’nin eşi Zeynep Beki, Şehit Piyade Er Fahri Yılmaz’ın annesi Fatime Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş İslam Akyüz’ün kardeşleri Berat ve İbrahim Akyüz, Şehit Polis Memuru Recep Önder’in kızı Gülşah Nur Koca, Şehit Piyade Er Sadettin Şafak’ın kardeşi Yusuf Şafak, Şehit Uzman Çavuş Samet Kaya’nın eşi Leyla Kaya, Şehit Uzman Çavuş Burak Uçar’ın annesi Zeynep Uçar, Şehit Jandarma Astsubay Bilal Batırır’ın eşi Hatice Batırır, Şehit Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar’ın eşi Zübeyde Çapar ve Şehit Jandarma Onbaşı Duran Üstündağ’ın kardeşi Menekşe Üstündağ ile görüşen Vali Elban, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.Vali Elban, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin özgürlüğüne, bağımsızlığına, birliğine ve bütünlüğüne kasteden hain odaklara karşı, canları pahasına verdikleri eşsiz mücadele ile bu toprakların bizlere vatan olmasını sağlayan aziz şehitlerimize çok şey borçluyuz.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şehitlerimizin geride bıraktığı çok değerli ailelerini daima el üstünde tutacağız" dedi.
Vali Elban, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden şehitlerin aileleriyle bir araya geldi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki’nin eşi Zeynep Beki, Şehit Piyade Er Fahri Yılmaz’ın annesi Fatime Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş İslam Akyüz’ün kardeşleri Berat ve İbrahim Akyüz, Şehit Polis Memuru Recep Önder’in kızı Gülşah Nur Koca, Şehit Piyade Er Sadettin Şafak’ın kardeşi Yusuf Şafak, Şehit Uzman Çavuş Samet Kaya’nın eşi Leyla Kaya, Şehit Uzman Çavuş Burak Uçar’ın annesi Zeynep Uçar, Şehit Jandarma Astsubay Bilal Batırır’ın eşi Hatice Batırır, Şehit Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar’ın eşi Zübeyde Çapar ve Şehit Jandarma Onbaşı Duran Üstündağ’ın kardeşi Menekşe Üstündağ ile görüşen Vali Elban, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
Vali Elban, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin özgürlüğüne, bağımsızlığına, birliğine ve bütünlüğüne kasteden hain odaklara karşı, canları pahasına verdikleri eşsiz mücadele ile bu toprakların bizlere vatan olmasını sağlayan aziz şehitlerimize çok şey borçluyuz. Bizler, şehitlerimizin bıraktığı bu kutsal mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurunu daima canlı tutacağız. Şehitlerimizin geride bıraktığı çok değerli ailelerini daima el üstünde tutacağız. Onlar bize şehitlerimizin birer emanetidir.” şeklinde konuştu.

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